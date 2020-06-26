Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? Yarın yasak var mı? 27-28 Haziran Sokağa çıkma yasağı son dakika haberl

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu YKS sınavına girecek ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta sonu hem koronavirüs vaka artışını engellemek hem de sınava yönelik tedbir almak amaçlı belirlenen saatler aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki Yarın yasak var mı? İşte 27-28 Haziran Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

Genelgede, yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Bu çerçevede LGS ve YKS'nın halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Buna göre 27 ve 28 Haziran tarihlerinde belirlenen saatler arasında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

ÖSYM BAŞKANINDAN YKS AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS'ye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aygün, "Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Genelgeye göre; LGS'nin yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşları sokağa çıkmaları kısıtlandı. Anı şekilde 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

Gerek LGS gerekse YKS'ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Vatandaşlar, ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, belirlenecek akaryakıt istasyonları, lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri açık olacak.

MASKE TAKMASI ZORUNLU OLAN İLLER

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kuralımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maskei yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.

İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller;

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bolu

Burdur

Bursa

Denizli

Düzce

Elazığ

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Iğdır

Isparta

İstanbul

Kahramanmaraş

Karabük

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Osmaniye

Sakarya

Siirt

Sivas

Şırnak

Tunceli

Uşak

Zonguldak

Diyarbakır

Erzurum

Kayseri

Rize

Şanlıurfa