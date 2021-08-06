Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vakalar karşısında vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Bakan Koca, "Tedbirlere dikkatin çok azaldığını üzülerek gördük. Bu günlerde bunun etkisini yaşadığımız bir gerçek. Vaka sayılarının artış hızı istemesek de yükselme eğiliminde. Bu durum birçok açıdan sorun teşkil ediyor." dedi. Peki sokağa çıkma kısıtlaması yeniden gelecek mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Koca "Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır." dedi. Gelecek hafta Pazartesi günü düzenlenecek kabine toplantısında korona tedbirleri masaya yatırılacak.