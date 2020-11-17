Sokağa çıkma yasağı gelecek mi, yeni koronavirüs kısıtlamaları neler? Hafta sonu yasak var mı? CB Erdoğan...

Türkiye'nin gözü kulağı bugün Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda. Tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir yükseliş trendine geçen koronavirüs salgını ile ilgili yeni önlemlerin alınmasına ilişkin gerçekleştirilen toplantı sonrası vatandaşlar; yeni kısıtlamalar gelecek mi, sokağa çıkma yasağı geliyor mu sorularının cevaplarını aramaya başladı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde tavsiye kararı alındığı vurgulanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu somut kararları açıklamasıyla birlikte yeni önlemler haberimizde yer alacak.