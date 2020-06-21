Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Geçtiğimiz hafta sonu LGS nedeniyle yarım gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Bu hafta ise iki oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı için iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ve 27-28 Haziran'da yapılacak YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ: KİMLER MUAF?

Gerek LGS gerekse YKS'ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Vatandaşlar, ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, belirlenecek akaryakıt istasyonları, lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri açık olacak.