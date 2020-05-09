Sokağa çıkma kısıtlamasıyla caddeler sessizliğe büründü - SAMSUN

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.Samsun'da kısıtlamayla, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.

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