Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı - HATAY

AA

Hatay'da da tüm cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri de kontrollerine devam etti.Bazı fırın ve eczanelerin açık olduğu ilde, gazeteler de vatandaşların evlerine ulaştırıldı.Yasak nedeniyle boş kalan sokaklardaki hayvanlar için ise bazı noktalara ilgililerce yiyecek bırakıldı.