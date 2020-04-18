Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Diyarbakır'da sokak hayvanları unutulmadı

AA

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından merkez Sur ilçesinde sessizlik hakim.

Belediye ekiplerince ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı.

Sur Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Şenyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda sokak hayvanlarına mama verdiklerini söyledi.

Uygulamanın hem merkez ilçede hem de kırsal mahallelerde devam ettiğini dile getiren Şenyiğit, "Kedileri, köpekleri bugün de unutmadık. Onları beslememiz gerekiyor. Salgın nedeniyle sakinliğin yaşandığı yerleşim yerlerinde kedi ve köpeklerin beslenmesinde zorluk çektiğini gördük. Talimat doğrultusunda onlara yem veriyoruz." diye konuştu.