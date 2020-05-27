Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi - KARABÜK

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 23 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece yarısı sona erdi.Kısıtlamanın sona ermesiyle şehrin işlek noktaları ile ana cadde ve sokaklarda, araç yoğunluğu görüldü.Vatandaşlar açılan akaryakıt istasyonlarına geldi, marketlerinden alışveriş yaptı.Safranbolu ilçesi Sadri Artunç Caddesi'nde insan ve araç trafiği yaşandı.Polis ekipleri, yoğunluk yaşanabilecek alanlarda önlem aldı.

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