Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'a sessizlik hakim

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Polis, kent genelinde denetim yaparken, belediye ekipleri de boşalan yollarda çalışmalarını sürdürdü.

Kentte, İçişleri Bakanlığının genelgesi dışında kalan iş yerlerinin kapalı olduğu görüldü.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer ve sahil şeridinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi.

Tarihi Yarımada'da Sultanahmet ve Eminönü meydanlarında sadece görevli personel bulunurken, tarihi yapılar da sessizliğe büründü. Eyüpsultan'daki Piyer Loti Tepesi de eşşiz manzarasıyla en sakin günlerinden birini geçiriyor.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar Meydanı, Salacak Sahili, Kadıköy Meydanı ve rıhtımı ile Caddebostan Sahili ve Bağdat Caddesi'nin de sakin olduğu görüldü.

,Metin Tokgöz,Ali Ebubekir Tokcan