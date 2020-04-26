Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü - SAMSUN

AA

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.Kısıtlamanın son gününde il merkezi dışında, ilçe ve mahallelerde görevli kolluk kuvvetleri dışında sokak ve caddeler boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte kara yolları da boşaldı.Trafik polisleri kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri ise sokak hayvanları için belirli yerlere mama bırakıyor.