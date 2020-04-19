Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı - VAN

İstisna kapsamındakiler dışında vatandaşların sokakta olmasına izin vermeyen polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.Polisler ekip araçlarıyla Van sokaklarını gezerek, ekip araçlarında megafonlardan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Vanlılara teşekkür etti.Cadde ve sokaklardaki sakinliğin havadan görüntülendiği şehirde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş çıkış noktalarında da araçları durdurarak uygulama yapıyor.

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