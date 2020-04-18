Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - KAYSERİ

İçişleri Bakanlığının 31 il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından kent genelinde hem araç hem de insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.Yasağın başlamasının ardından ana caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.Ekmek almak isteyen vatandaşların fırınlara gittiği gözlendi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."