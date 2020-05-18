Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde İstanbul sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

18.05.2020 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde İstanbul sessizliğe büründü
AA

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul'da meydan ve sokaklar yine sessizliğe büründü.

Kentin birçok noktasında, cadde, sokak ve meydanlarda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. İstanbul'da meydan ve sokaklar, kuşlar ve sokak hayvanlarına kaldı.

Tarihi Yarımada Sultanahmet, Beyazıt, Eminönü'nde caddeler ve meydanlar boş kalırken polis ekipleri de yoldaki kontrol noktalarında denetim yaptı.

Bugün saat 10.00-16.00 arasında açık olan işletmeler de hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşlara hizmet verdi. Bakkal ve marketlere gelerek ihtiyaçlarını alanların maske kullanarak sosyal mesafeye uydukları görüldü.

- Anadolu Yakası'nda da sessizlik hakim

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde güvenlik güçleri dışında sağlık çalışanları, eczaneler ve belediye işçileri görevleri başında yer aldı.

Sarıyer Kilyos'ta mağazaların açılış saatlerine uyan market görevlileri ve kuryeler paket servisi yaptı. Evi marketlere yakın bazı vatandaşlar, günlük alışverişini gerçekleştirdi.

Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye'de kısıtlama gününde yoğunluğa rastlanmadı.

Belirlenen noktalarda denetim yapan polis ekipleri ise trafiğe çıkan araçların belgelerini kontrol ederek, sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlara idari işlem yaptı.

,Alptekin Soykan,Abidin Mutlu Bozdağ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bilim Kurulu üyesi 'Yeni bir çalışma' diyerek duyurdu
Bilim Kurulu üyesi 'Yeni bir çalışma' diyerek duyurdu
Canlı yayında flaş açıklama! 'Böyle giderse bayram sonu itibariyla...'
Canlı yayında flaş açıklama! 'Böyle giderse bayram sonu itibariyla...'
Gündemi sarsan iddia! Koronavirüslü hasta limon ve zencefille iyileşti
Gündemi sarsan iddia! Koronavirüslü hasta limon ve zencefille iyileşti
O sorulara sesi titreyerek cevap verdi...
O sorulara sesi titreyerek cevap verdi...
Libya Başbakanı Serrac'dan
Libya Başbakanı Serrac'dan "tüm bölgeler milislerden temizlenene kadar operasyonlara devam" mesajı
Bundesbank: İkinci çeyrekte ekonomik faaliyetler ilk çeyreğe göre önemli ölçüde düşük kalacak
Bundesbank: İkinci çeyrekte ekonomik faaliyetler ilk çeyreğe göre önemli ölçüde düşük kalacak
"Bir yayınevi kurmak bir kütüphane inşa etmek demek" - İSTANBUL
Polisleri görünce perdenin arkasına saklandı - BURSA
Polisleri görünce perdenin arkasına saklandı - BURSA

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X