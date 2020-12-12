Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vatandaşların dışarı çıkmadığı kısıtlama süresince sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çeşitli önlemler alındı.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü de ilçedeki meydanlara kuşlar için yem, kedi ve köpekler için mama bıraktı.

Mama ve yem dağıtımının, kısıtlama sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.