Sokağa çıkma kısıtlamasında Çubuk yine sessizliğe büründü - ANKARA

AA

İçişleri Bakanlığının 15 ilde il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesi, en sakin günlerinden birini daha yaşıyor.Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü.Şehrin en işlek yerleri olan Atatürk Caddesi ve Ankara Bulvarı gibi bölgelerde polis ekipleri uygulamalarını sürdürürken, yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini kuş cıvıltılarına bıraktı.İlçe merkezi havadan da görüntülendi.