Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kardeşe para cezası - ADANA

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgının yayılmasının önlenmesi için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamında kent genelinde kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi.Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki denetimlerde iki kişinin bulunduğu motosikleti durdurdu.Motosiklet sürücüsü R.A. (17) ile kız kardeşi N.A. (16) polislere alışveriş için dışarıya çıktıklarını söyledi.R.A, gazetecilerin neden dışarı çıktıklarını sorması üzerine, "Evimizin ihtiyacını karşılayıp yakındaki istasyondan da motosiklete yakıt aldıktan sonra dönecektik." dedi.Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kardeşe 789'ar lira ceza uyguladı.