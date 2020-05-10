Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'da sokak ve caddeler sessizliğe büründü

AA

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler ise istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. Kent genelinde saat 11.00'de sokağa çıkan 65 yaş üstünün sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.

Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.