Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde denetimler yapılacak

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, talimatta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 17 Nisan saat 24.00 ila 19 Nisan saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan vatandaşların (istisnalar hariç) sokağa çıkmalarının yasaklandığı hatırlatıldı.
- 9 saatlik denetim yapılacak
Bakanlık, valiliklerden Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla söz konusu 31 ilde bugün 15.00-24.00 saatleri arasında uygulama yapılmasını istedi.
Bu kapsamda, market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları gibi yerlerde/alanlarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak.
Toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımı denetlenecek.
Saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken market gibi iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek.
Sosyal mesafe ihlallerinin olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak tedbirler alınacak.
- Kural ihlallerine karşı ceza kesilip işlem yapılacak
Bakanlık, valiliklerden söz konusu kontrol/denetim ve gerektiğinde sosyal mesafe tedbirlerinin alınarak uygulanabilmesi için görevlendirme ve planlamaların ivedilikle yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
Ayrıca alınan kararlara uymayan iş yerlerine ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.
Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler de başlatılacak.
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