Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da alışveriş hareketliliği

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında bu gece saat 00.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, alışveriş için dışarıya çıkan vatandaşlar, özellikle Eminönü'nde öğle saatlerine doğru hareketliliği artırdı.
Birçok vatandaş alışveriş yapmak için otobüs, vapur ve özel araçlarıyla Eminönü'ne gelirken, turizmin ve ticaretin merkezi noktalarından Tarihi Yarımada'da önceki günlere göre kalabalığının arttığı görüldü.
Trafik yoğunluğunun öğle saatlerine doğru yüzde 18 civarında ölçüldüğü kentte, D-100 ve TEM otoyollarında trafik akışı normal seyrinde devam ederken, bağlantı yollarında ise kısa süreli trafik sıkışıklığı oluştu.
Üsküdar merkezinde alışveriş hareketliliği gözlenirken, Kadıköy, Kartal ve Çekmeköy'de marketlerdeki alışveriş normal seyrinde devam etti.
Eyüpsultan Meydanı, Sarayburnu sahil yolu, Kapalıçarşı çevresi ve Saraçhane Parkı, Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe sahillerine de sakinliğin hakim olduğu kentte, Üsküdar'dan Harem'e kadar olan sahil kesiminde emniyet şeridi çekilerek önlem alındığı görüldü.
- İstiklal Caddesi'nde Anneler Günü hareketliliği
İstiklal Caddesi'nin girişine Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan stantlarda görevli zabıtalar, caddeye girecek olan vatandaşlara eldiven ve maske verip dezenfektan kullanma imkanı sağlarken, isteyen vatandaşların ateşi de ölçüldü.
Caddedeki bazı mağazalar, uzun zaman sonra Anneler Günü dolayısıyla hediye almak isteyenler için kapılarını açtı. Mağazalardaki çalışanların eldiven, maske ve koruyucu siperlik kullandıkları gözlenirken, bazı mağazaların girişlerinde bekleyen görevliler ateş ölçümü yaptı.
Belirli sayıda vatandaşın içeri alındığı mağazalar, caddeyi küçük çaplı hareketlendirirken, döviz büroları ve birkaç iş yeri dışında caddede açık işletme bulunmuyor.
Vatandaşların büyük çoğunluğu kurallara uyarak maske takarken, Taksim Meydanı'nda da kalabalık gözlenmedi.
Sarıyer ile Beşiktaş'ın Ortaköy ve Bebek semtlerindeki sahil parkurlarının tedbirler kapsamında şeritlerle kapatılması nedeniyle, bu noktalarda normalin aksine spor yapan veya gezintiye çıkan vatandaşlara rastlanmadı.
- Sokağa çıkma kısıtlaması
İçişleri Bakanlığının İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 ili kapsayan sokacağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgesine göre, bugün market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek.
Pazar günü kutlanacak "Anneler Günü" dolayısıyla da cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
,Mehmet Kara,Başak Akbulut Yazar
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