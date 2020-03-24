Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis kontrolü - DÜZCE

Polisler, vatandaşlara kimlik kontrolünün yanı sıra çay ocaklarının önünde toplanılmaması için uyarılarda bulundu. Vatandaşlara "Sosyal mesafe kuralına uyalım. Çok fazla birbirimize yaklaşmayalım. Tedbirleri alın. Eldivensiz, maskesiz dışarı çıkmayın. Ayrıca çay ocaklarının önünde toplanmak yasak." uyarıları yapıldı.

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