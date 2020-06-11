Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?

13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile iptal edilmişti. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? Konuyla ilgili detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bu durum hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağı şeklinde değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü vatandaşlar 14 Haziran Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA HANGİ İLLERDE?

Sokağa çıkma yasağı son olarak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı.