Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri - İSTANBUL

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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 14.55 sıralarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı.Polis ekipleri, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan boş bir arazide top oynayan kişilerin tespit edilmesi üzerine olay yerine geçti.Sokağa çıkma yasağına uymayan 5 şahsa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan kişi başı 3 bin 180'er lira olmak üzere toplam 15 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.