Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar spor yaptı - YOZGAT

Ekip üyesi 20 kişi, Bilal Şahin Mahallesi'ndeki Çapanoğlu Kentpark'ta sosyal mesafeyi koruyarak bir araya geldi ve kültür fizik hareketleriyle eski formlarını yakalamaya çalıştı.66 yaşındaki Osman İçme, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 yıldır ekip arkadaşlarıyla birlikte spor yaptıklarını söyledi.Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kaldıklarını anlatan İçme, "Bugün 11.00-15.00 saatleri arası izni fırsat bilerek arkadaşlarımızla bunu değerlendirelim istedik. Ekibimizde 65 yaş üstü arkadaşlarımızın yanında 65 yaş altı arkadaşlarımız da bulunuyor. Sosyal mesafeyi koruyoruz, maske ve eldivenlerimizle sporumuzu yapıyoruz. Bu izinle birlikte yeniden doğmuş gibi olduk." dedi.66 yaşındaki Selahattin Şenliler de verilen izni iyi değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.Vatandaşların sosyal mesafeyi koruyup, eldiven takarak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü kurallara uyarak dışarı çıkmasında fayda olduğunu vurgulayan Şenliler, "İnsanlar sürekli içeride kalamaz. Arada bir mesafeli şekilde il il, mahalle mahalle şeklinde izin verilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.73 yaşındaki Cemil Bacanlı da ekiple 9 yıldır spor yaptığını, bunun büyük faydasını gördüğünü belirtti.Verilen 3-4 saatlik izinle mutlu olduklarını dile getiren Bacanlı, "Ekibimizle bir araya geldik. Maske, temas, mesafe kuralına uyduğumuz zaman koronavirüs belasını yeneceğiz inşallah, eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.65 yaşındaki Vedat Uslukılıç ise koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde kaldıklarını hatırlatarak "Arkadaşlarımızı özledik, doğayı özledik, yürümeyi özledik. Gerçekten yürümeyi unutmuşum. Buraya çıktığımda hürriyetin ne kadar güzel olduğunu anladım. Bugün bize verilen izni çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Maskemizi ve sosyal mesafeyi koruyarak sporumuzu yaptık." ifadelerini kullandı.
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