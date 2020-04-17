Sokağa çıkamadığı için ördüğü oyuncakları satamayan Ümmü teyzeye destek- KONYA

AA

İzlediği videolar sayesinde amigurumi sanatını öğrenen ve ördüğü oyuncakları satarak geçimini sağlayan Uslu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Karatay ilçesindeki evinden çıkamayınca ekonomik sıkıntı yaşadı.Bu süreçte oğlunun da işsiz kalmasıyla evin faturaları ile kira yükü de Ümmü teyzenin omzuna bindi.AA muhabirinin, Uslu'nun durumuyla ilgili belediye ekiplerine haber vermesi üzerine, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, meclis üyeleriyle aralarında para toplayarak oyuncakları satın almaya karar verdi."Dışarıya çıkmayınca elimdeki oyuncakları satamadım, bırakın kirayı ödemeyi, harçlığım bile kalmadı." diyen Ümmü teyzenin kapısını çalan belediye personeli, oyuncakları satın alarak parasını ödedi.

- "Harçlığım bile kalmamıştı"

Uslu, AA muhabirine teşekkür ederek, "Tam 5 yılımı bu işe verdim. Şimdi elimde kaldı bu oyuncaklar ne yapacağımı bilemedim. Harçlığım bile kalmamıştı. Sokağa çıkıp satış yapamadığım için, bu hastalık geçene kadar elimdekileri alacak bir hayırsever olması için dua ettim." diye konuştu.Yaptığı oyuncakların yüzde yüz pamuk ipliğinden ve içlerinin de pamuk olmasından dolayı organik olduğunu anlatan Uslu, "Geçimimi bunlarla sağladım. En küçük oyuncak bile 4-5 günde tamamlanıyor. Büyük bir oyuncağı ise 20 günden fazla sürede bitirebiliyorum. Bu emeklerimi boşa çıkarmayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

- "Eğer yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da belediye olarak ilçede yardıma muhtaç herkese ellerinden geleni yapma noktasında gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Ümmü teyzemiz, basit el örgüleri yerine kendisini geliştirerek bir sanat öğrenmiş ve bununla geçimini sağlamaya başlamış. Koronavirüs kapsamında alınan önlemlerle evinden çıkamadığı için, elindeki paha biçilmez oyuncakları satamamış. Bu ürünleri belediye meclisi üyelerimizle kendi aramızda topladığımız parayla satın almaya kararı verdik. Eğer onun yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.