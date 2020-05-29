Sokağa çıkamadı, evinde tarihi eserlerin maketini yaptı

Artvin'de yaşayan Özaydın, evinde kurduğu tezgahta ağaç dalları ve köklerinden ahşap ev maketleri yapıyor.
Mehmet Özaydın, AA muhabirine, salgın dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu belirterek, evde can sıkıntısını gidermek amacıyla ahşaptan kentin tarihi eserlerinin maketini yaptığını söyledi.
- 70 yaşında 70 maket yaptı
Daha önce ahşapla ilgili hiçbir çalışması olmadığını belirten Özaydın, şöyle konuştu:
"Bir kamu kurumundan yıllar önce emekli oldum. Profesyonel ve amatör olarak futbol oynadım. Eşimi yıllar önce kaybettim. 2 oğlum var. 2'si de yurt dışında yaşıyor. Ben yalnız yaşıyorum. Salgın nedeniyle sokağa çıkmıyorum. Zaten biz yaşlılar için sokağa çıkma kısıtlaması var. Yaklaşık 2 ayı aşkın süredir evdeyim. Evde sürekli televizyon izlemekten sıkıldım, zaman geçmiyor. Boş oturmayı da sevmiyorum. Bir şeyler üretmekten çok hoşlanıyorum. İlimizin tarihi eserlerini internetten araştırdım. Evde geçirdiğim boş zamanı en iyi şekilde değerlendirmek ve can sıkıntısını gidermek amacıyla ahşaptan maket yapmaya başladım."
Tamamen doğal olmasını istediği için maketleri herhangi bir endüstriyel makine kullanmadan yaptığını anlatan Mehmet Özaydın, "Atık ağaç dallarından ve tahtalardan 70 adet maket yaptım. Eserlerimi yaparken hem iyi bir vakit geçirdim hem de ortaya görsel anlamda güzel şeyler çıktı. Hepsini özenle ve titizlikle yaptım. Bazen bir maketi 10 günde yaptığım oldu." diye konuştu.
- Salgın sonrası sergilenecek
Maketlerini evinin bitişiğindeki bahçede özel olarak hazırladığı alanda sergileyen Özaydın, "Eserlerimi çok merak eden komşularımı ve arkadaşlarımı salgın dolayısıyla kabul etmiyorum. Salgın bitince sergiyi görücüye çıkaracağım. Çok ısrar edenlere maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları halinde kısa süreliğine izin veriyorum." dedi.
Mehmet Özaydın'ın 88 yaşındaki komşusu Muammer Aydemir de yapılan maketleri gördüğünde eski günleri anımsadığını belirterek, "Burada eski Artvin'in resimlerini hatırladım. Çünkü o binalar şimdi yok. Burada gördüm, eskiyi hatırladım. Bu maketlerde eskiyi gördüm, tazelendim." şeklinde konuştu.
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