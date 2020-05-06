Sokağa çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşlara "spor" önerileri

Geriatrik Bilimler Derneği Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların salgın tedbirleri dolayısıyla bir süredir evlerinden çıkamadığını anımsattı.Bu yaş grubundakilere bu pazar 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildiğini hatırlatan Işık, böylesi bir müjdenin toplum tarafından beklendiğini söyledi.Bu kararın 65 yaş üstü vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacağını dile getiren Işık, "Verilen 4 saatlik izin gününde aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamasının olması bulaş riski yaratmayacaktır. Dışarı çıkarken kişisel önlemlerini almaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri çok önemli." diye konuştu.Kovid-19 ile mücadelenin hastalığın tedavisi bulununcaya kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayan Işık, bu dönemde herkesin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun açıkladığı önerilere uyması gerektiğine dikkati çekti.Prof. Dr. Işık, pazar günü sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:"Bir kere kesinlikle evlerinden çıkmalarını öneriyorum. Kendilerini yormayacak şekilde düz yürüyüşler ve egzersizler yapabilirler. Nabızlarını zorlayıcı egzersizlerden uzak durmalılar. O gün ilaçlarını kullanmalılar. Hava sıcaklığı arttığı için o gün sokağa çıkarken sularını içmeliler. Yeteri kadar su içmezlerse vücutlarında sıvı kaybı yaşayabilirler."- "3 kilometreden fazla yürümek soruna neden olabilir"Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Günay da bu kapsamdaki vatandaşların 4 saatlik sürede neler yapacaklarını bir gün önce planlamaları gerektiğini söyledi.Bu saat diliminde hafif tempolu doğa yürüyüşünü öneren Günay, şunları kaydetti:"Bu onları hem psikolojik hem de sosyal anlamda güçlendirir. Yapabiliyorlarsa bisiklete binmeliler ya da hafif tempoda koşabilirler. Uzun süre yüksek tempoda fiziksel aktivite onları olumsuz etkiler. Öncelikle vücutlarını düşük tempoda spor yapmaya alıştırmalılar. 3 kilometreden fazla yürümek soruna neden olabilir. Fazla kiloları varsa 15 ya da 10 dakika yürüyüp 5 dakika dinlenmelerini öneriyorum."Doç. Dr. Günay, bu yaş grubundaki vatandaşların evden çıkmadan bir saat önce yemek yememelerini, özellikle aşırı yağlı ve protein içerikli gıdaları tüketmemelerini istedi.
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