Sokağa bırakılan atıklar usta sanatçının elinde hayat buluyor - SAKARYA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Sanatçı Hamdi Çınar'ın eserlerinden detay- Sanatçının atık malzemelerle çalışmasından detay- Sanatçının özel röportajı

Sokağa bırakılan atıklar sanatçının elinde yeniden değerleniyor- - Sanatçı Hamdi Çınar:- "Çöplere çok gözüm takılır. Ne atmışlar diye bakarım, taşıyabilirsem alırım. Sanayiyi dolaşırım. Neredeyse her yerde gözüm var" Sakarya'da topladığı kullanılmayan ahşap ve metal objeleri birbirinden güzel sanat eserine dönüştüren 44 yaşındaki Hamdi Çınar, atıkların yeniden değerlendirilebileceği konusunda topluma mesaj vermeye çalışıyor.İlkokul sıralarında çizdiği karikatürü öğretmeninin fark etmesiyle bu alana yönelen Çınar, sağlık sorunu nedeniyle uzun yıllar uğraştığı resim sanatına ara vermek zorunda kaldı. Üniversitede de resim bölümünü bitiren sanatçı, iyileşir iyileşmez sanatına kaldığı yerden devam etti.Zaman içerisinde sokağa bırakılan atık ahşap ve metal malzemeleri kullanmaya karar veren Çınar, yaklaşık 7 yıldır çöplerden ve sanayi bölgelerinden elde ettiklerini eserlere dönüştürerek sanata ve doğaya katkı sağlıyor.Çınar, sergi açarak eserlerini sanatseverlerin beğenisine de sunuyor.- "En büyük sorun gereksiz tüketim"Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim yapmaya ilkokul sıralarında karikatür çizerek başladığını, rahmetli öğretmeninin kendisine aldığı kara kalemi hiç unutamadığını anlattı.Gördüğü her şeyi çizmeye başladığını, hatta annesi ve yakınlarının eşarp desenlerini bile çizdiğini aktaran Çınar, "Sürekli ruh değiştikçe veya geliştikçe başka şeylere kayıyorsun. Hat sanatına da merak salmıştım. Uzun süre kalem işiyle uğraştım, keşke zamanında eğitimini alsaydım daha iyi olurdu ama olmadı." diye konuştu.Atık eşyaları değerlendirmeyi önemsediğini belirten Çınar, şunları kaydetti:"Dönüşüm tabii ki güzel bir şeydir. En güzeli sıfır atık değil, fazla tüketmemek. En büyük sorun gereksiz tüketim çünkü etrafımıza baktığımızda her şey atık. Aslında sıfır atıktan öte benim derdim, duygusal atıklar. İnsanların anılarının üst üste yığıldığı nesneler. Herhangi bir şey olabilir. Bunların üzerinden biraz daha iş yapmaya çalışıyorum. Bu sefer dönüşüme gidiyor bu iş. Zevkli de oluyor, yorucu da oluyor."- "Hediye olarak tuhaf şeyler getiriyorlar"Malzemeleri bazen arkadaşlarının, bazen de kursiyerlerinin getirdiğini aktaran Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bazen antikacıları dolaşırım. Orada başka büyük bir dünya var çünkü. Elime düşen her nesneyi bir işe çevirme dürtüsü var. Düşünsenize bir antikacıda, hurdacıdasınız, elinizde bir sürü şey var. Bu biraz delirmenize de sebep olabilir. O yüzden zaten kurtulmak istiyorum. Bu son işim, bu son işim derken zaten sergi haline geldi bu. Çöplere çok gözüm takılır. Ne atmışlar diye bakarım, taşıyabilirsem alırım. Sanayiyi dolaşırım. Neredeyse her yerde gözüm var. Beni tanıyan, bilen kişide illa ki herkesin bir artığı oluyor, kullanılmayan ne varsa bana getirirler. Herkes çiçek, çikolata getirirken, bana hediye olarak nesne, taş, tuhaf şeyler getiriyorlar."Sıfır atık konusundaki çalışmaların önemine işaret eden Çınar, tüketimde müsrifliğe dikkati çekti.