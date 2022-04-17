Son dakika... 100 doların altına kadar inen brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti ve varil fiyatı 111 doların üzerini gördü. Yaşanan artışla birlikte motorin fiyatlarına da zam geldi. Peki, motorin fiyatları ne kadar zamlandı? İşte, Ankara, izmir ve İstanbul motorin fiyatları...