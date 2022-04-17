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ŞOK ZAM! Son dakika: Mazot - Motorin fiyatları zamlandı! 17 Nisan motorin fiyatları - Canlı

Son dakika: Motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte motorin fiyatlarına da şok zam geldi. Peki, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel motorin fiyatları...

17.04.2022 - 13:59 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika... 100 doların altına kadar inen brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti ve varil fiyatı 111 doların üzerini gördü. Yaşanan artışla birlikte motorin fiyatlarına da zam geldi. Peki, motorin fiyatları ne kadar zamlandı? İşte, Ankara, izmir ve İstanbul motorin fiyatları...

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    MOTORİN FİYATLARI ZAMLANDI

    Motorin fiyatları brent petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yeniden yğkselişe geçti. 16 Nisan Cumartesi gece saatlerinde motorine 1 lira 79 kuruş zam geldi. 

  • ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

    Güncel piyasalara göre dün gece yarısı gelen zamla birlikte 17 Nisan Pazar günü motorinin litresi İstanbul'da ortalama 20,24 liradan 22,03 liraya, Ankara'da 20,32 liradan 22,11 liraya, İzmir'de ise 20,32 liradan 22,12 liraya çıktı.

     

  • ANKARA İZMİR VE İSTANBUL BENZİN FİYATLARI - 16 NİSAN

    16 Nisan tarihi itibariyle benzin şu şekilde: 

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL 

    Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

    İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

     

  • LPG FİYATLARI ZAMLANDI MI?

    Brent petrol fiytlarındaki zamla birlikte LPG fiyatlarının da zamlanacağı iddia edildi. Ancak fiyatlara iddia edildiği üzere zam gelmedi. İstanbul LPG fiyatları Avrupa yakasında 11,66 TL iken Anadolu yakasında 11,77 TL olarak kaydedildi. Ankara'da ise 11,83 TL olan LPG, İzmir'de 11,66 liradan satılıyor.

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