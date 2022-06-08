ALTIN FİYATLARI 8 Haziran Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın fyatları güne 1000 liranın üzerinde güne başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları tablosu...

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