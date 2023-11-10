ŞOK'un cirosu yüzde 85 yükseldi

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ŞOK Marketler, yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk 9 ayında 550 yeni mağaza açan market zinciri, 30 Eylül 2023 itibarıyla Türkiye´nin 81 ilinde 47 bini aşkın çalışanı ile 10 bin 601 mağazada hizmet veriyor. ŞOK Marketler´in cirosu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 artarak 75 milyar TL oldu.

Üçüncü çeyrek finansal verilerini değerlendiren ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi:

"ŞOK'un güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın noktadan ulaştırma üzerine kurulu iş modelinin istikrarlı bir finansal büyüme ile karşılık bulmasından dolayı çok mutluyuz. Ekim ayında Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında enflasyonla mücadeleye de destek amacıyla gerçekleştirdiğimiz kampanyamıza müşterilerimizin teveccühü yüksek oldu. Öte yandan kısa süre önce hayata geçirdiğimiz `Win´ sadakat programımızla müşterilerimize sunduğumuz kazançlı alışveriş deneyimini bir üst noktaya taşıyoruz. Müşterilerimizin büyük ilgi gösterdiği Win uygulamamızın büyümemize sağladığı olumlu etkileri hissediyoruz. Binlerce tedarikçi, çiftçi ve üreticiden oluşan çok büyük bir ekosistemle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."