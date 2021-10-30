ŞOK'tan 'Rekabet' açıklaması

AA

ŞOK, Rekabet Kurulu'nun verdiği 384 milyon TL'yi aşkın cezanın iptali için tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, yasal süreç için gerekçeli kararın beklendiğini belirtti.

Rekabet Kurulu, fahiş fiyat soruşturmasında aralarında ŞOK'un da bulunduğu 5 zincir market ve bir tedarikçiye toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL para cezası vermişti.

Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zincir marketler ile tedarikçiler hakkında yürütülen 2020-3-019 Dosya No'lu soruşturma kapsamında 4054 sayılı Kanunu'nun 4.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Diğer Şirketlerin yanı sıra, Şirketimize 384.369.037,15-TL tutarında idari para cezası verildiği Şirketimize tebliğ edilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip idari para cezasının yasal indirimden yararlanarak ödenmesi değerlendirilecek olup, kararın iptali için tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır."