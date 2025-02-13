ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 12-18 Şubat 2025 aktüeli yayınlandı!
ŞOK 12-18 Şubat aktüelini yayınladı. Bu aktüelde çeyiz yapanların işine yarayacak birçok ürün raflarda yerini aldı. Bu hafta ŞOK'a dike süpürge, saç kurutma makinesi, ütü, temizlik fırçası, tartı, kirli sepeti, paspas seti gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 12-18 Şubat aktüeli...
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ŞOK 12-18 Şubat aktüeli ürünleri raflara dizildi. Bu hafta; UFO ısıtıcı, buharlı temizleyici, saç kurutma makinesi, ütü, temizlik fırçası, tartı, kirli sepeti, çamaşır makinesi gibi birçok ürün indirime girdi. İşte, ŞOK 12-18 Şubat aktüeli...
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Arzum Steampro Ütü - 1.299 TL,
Saç Kurutma Makinesi - 899 TL,
Dikey Şarjlı Süpürge - 3.599 TL,
Banyo Baskülü - 219 TL,
Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 259 TL,
Şarjlı Giysi Yünü Temizleme Makinesi - 349 TL,
Buharlı Temizlik Makinesi - 2.899 TL,
4 in 1 Pilli Banyo Süngeri - 439 TL,
4 in 1 Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL,
İp Saplı Banyo Organizeri - 169 TL,
Banyo Köşe Rafı - 199 TL,
Fonksiyonel Batarya Ucu - 49,95 TL,
Easy-Roll Kağıt Havlu - 199 TL,
Ayaklı Yedekli Tuvalet Kağıtlığı - 249 TL,
Umie Sensörlü Sıvı Sabunluk - 349 TL,
Turbo Pervaneli 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti - 149 TL,
4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Başlığı - 64,95 TL,
Klozet Fırça Seti - 32,95 TL,
Temileme Fırçası - 32,95 TL,
Temizleme Fırçası - 32,95 TL,
Faraşlı Süpürge - 32,95 TL,
İki Katlı Banyo Köşe Rafı - 269 TL,
Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı - 249 TL
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Bambu Kapaklı Silindir Çamaşır Sepeti - 449 TL,
Bambu Kapaklı Organizer - 299 TL,
2'li Bambu Organizer Sepet - 349 TL,
3'lü Bambu Organizer Sepet - 349 TL,
Kirli Çamaşır Sepeti - 299 TL,
Köşeli Sele - 149 TL,
Çöp Kovası - 79,95 TL,
Yüz Havlusu - 119 TL,
El Havlusu - 39,95 TL,
2'li Emboss Banyo Paspas Seti - 259 TL,
Kadın / Erkek Terlik - 99,95 TL,
Ayarlanabilir Ayakkabı Rampası - 19,95 TL,
Ayakkabı Yıkama Filesi - 34,95 TL,
Çok Amaçlı Spa Matı - 99,95 TL,
Havlu Bone - 49,95 TL,
Tekerlekli Pazar Arabası - 169 TL,
Sütyen Yıkama Topu - 39,95 TL,
Desenli Cam Kokusuz Küllük - 39,95 TL
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Buharlı Temizleyici Bt-123 (Ez2-s) 1 L Actijen Dezenfektan Hediye - 3.799 TL
Ofis Tipi Hava Temizleyici - 1.299 TL
Ayak Isıtıcı - 3.199 TL
Armut Ayak Isıtıcı - 3.199 TL
Kişisel Tipi Hava Temizleyici - 359 TL
UFO Therapy Smart Kule Tipi Isıtıcı - 3.999 TL
9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 14.599 TL
Çamaşır Makinesi - 13.899 TL
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