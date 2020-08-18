ŞOK Marketler, 2020 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk altı ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artırarak 9,9 milyar TL’ye çıkardı. Pandemi döneminde de yatırımlarını hız kesmeden sürdüren ŞOK Marketler, yılın ilk yarısında 446 yeni mağaza açarak 3 bin 672 kişiye istihdam sağladı. Böylece toplam mağaza sayısını 7 bin 661, çalışan sayısını da 33 bin 410’a yükseltti.
33 BİN 400 KİŞİLİK AİLE
İlk altı aya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “Bu dönemde elde ettiğimiz başarılı sonuçlarımızın arkasında müşteri odaklı iş stratejimiz bulunuyor.
Bu doğrultuda pandemi döneminde de mağaza açmaya, istihdam sağlamaya, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Yılın ilk altı ayı itibariyle 3 bin 672 kişiye yeni iş imkânı sağlayarak 33 bin 410 kişilik büyük bir aile olduk. COVID-19 salgınına karşı ilk günden itibaren aldığımız önlemleri hassasiyetle uygulamaya devam ediyoruz. Sosyal mesafenin büyük önem taşıdığı pandemi döneminde başlattığımız Cepte Şok uygulamasıyla adrese teslimat hizmetimiz büyük ilgi görüyor. Cepte Şok ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını ‘market fiyatlarımızla’ aynı olacak şekilde karşılıyor, hiçbir ‘ilave taşıma ücreti almadan’ adreslerine teslim ediyoruz. Çalışmalarımızla ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya, toplumumuza hizmet etmeye ve birlikte güçlenmeye devam edeceğiz.”
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