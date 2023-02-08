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Haberler İş-Yaşam

ŞOK Marketler'den deprem bölgesine yardım kampanyası

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler ile 10 ilde büyük yıkımlar oluştu. Birçok bölgeyi etkileyen depremde enkaz çalışmaları sürerken can ve mal kaybına ilişkin açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Yaşanan deprem sonrasında iş dünyası seferberlik ilan etti. Yıkıma uğrayan 10 il için yardımlar toplamaya başlayan firmalar, bunları ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyor. İşte, ŞOK Marketler'den deprem bölgesine yardım kampanyası...

Giriş: 08.02.2023 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
ŞOK Marketler'den deprem bölgesine yardım kampanyası
HABERTURK.COM

Türkiye'de deprem ile sarsıldı. Yaşanan büyük depremlerin ardından iş dünyası örgütlerinin yanı sıra şirketler de yardım çalışması başlattı. Kriz masaları ve afet koordinasyon merkezleri oluşturularak iş makinelerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar yardım malzemelerine kadar birçok ürün deprem bölgelerine ulaştırılmaya çalışılıyor. İşte, ŞOK Marketler'den yardım kampanyası...

ŞOK MARKETLERDEN YARDIM KAMPANYASI

ŞOK Marketler afet bölgelerinde ayakta kalan mağazalarındaki gıda ve kişisel bakım maddelerini depremzedelere elden ulaştırıyor. Ayrıca bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağazaların en kısa sürede tekrar faaliyete geçebilmesi için bölge dışından ekipler de deprem bölgelerinde çalışmalara başladı.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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