ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca ürün indirime giriyor. Peki, 14-17 Ekim 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...

ŞOK 14-17 EKİM 2023 KATALOĞU

Wellsoft TV Battaniyesi 159 TL

Microfiber Yorgan Çift Kişilik 299 TL

Visco Dolgulu Yastık 149 TL

Chantale Kadın Pilates Çorabı 29,95 TL

Gokidy 3'lü Asker veya Polis Seti 199 TL

Gokidy Sevimli Puset 99,95 TL