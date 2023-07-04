ŞOK aktüel ürünler kataloğu müşterileriyle buluştu. Her hafta salı ve cumartesi sınırlı sayıdaki yeni fırsat ürünlerini satışa çıkaran ŞOK marketin 5-11 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak ürünleri belli oldu. Alışverişseverler için ŞOK aktüel indirimli ürünleri haberimizde derledik. İşte, ŞOK 5 Temmuz 2023 aktüel kataloğu...
5 TEMMUZ 2023 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 69 TL
Mis Üçgen Peynir 15,50 TL
Lezzetlim Dana Kavurma 59,50 TL
Carte D’or Selection 73,90 TL
Lezzetlim Katkısız Dana Sucuk 89,90 TL