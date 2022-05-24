Şok ifade! "Üçümüz intihar edecektik"

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Olay, Kartal'a bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Cemre B., Mehmet Bilal B. ve arkadaşları Y.İ.B., sabah saatlerinde evde bir araya geldi. Üç arkadaştan Cemre B. ve Mehmet Bilal B. başlarından vuruldu. İki isim kanlar içerisinde kalırken Y.İ.B. sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler Cemre B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Mehmet Bilal B. ise hastaneye kaldırıldı.

"İNTİHAR İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Polis olayla ilgili Y.İ.B.’nin ifadesine başvurdu. Y.İ.B.'nin, “Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Mehmet Bilal tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim” dediği öğrenildi.

‘BENİ BİLAL’İN YANINA GÖMÜN’

Toplu intihar için bir araya geldikleri öne sürülen üç gencin de intihar notu ortaya çıktı. Cemre B.’nin notunda “Diyarbakır ve Adana’ya gömmeyin, beni Bilal’in yanına gömün” yazdığı ve ailesine “Beni sevmeniz için her şeyi yaptım” dediği öne sürüldü.

‘SİZİ ÇOK ÜZDÜM’

Ağır yaralı olan Mehmet Bilal B.’nin ise “Burak ağabey sana layık olamadım… Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın” dediği iddia edildi. Son anda intihardan vazgeçen Y. İ.B.’nin mektubunda ise “Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. Bilal’i de benim yanıma, yan yana gömün” yazdığı öğrenildi.

Cemre B.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.