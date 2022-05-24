Şok ifade! "Üçümüz intihar edecektik"

Olay, Kartal'a bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Cemre B., Mehmet Bilal B. ve arkadaşları Y.İ.B., sabah saatlerinde evde bir araya geldi. Üç arkadaştan Cemre B. ve Mehmet Bilal B. başlarından vuruldu. İki isim kanlar içerisinde kalırken Y.İ.B. sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler Cemre B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Mehmet Bilal B. ise hastaneye kaldırıldı.
"İNTİHAR İÇİN BİR ARAYA GELDİK"
Polis olayla ilgili Y.İ.B.’nin ifadesine başvurdu. Y.İ.B.'nin, “Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Mehmet Bilal tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim” dediği öğrenildi.
‘BENİ BİLAL’İN YANINA GÖMÜN’
Toplu intihar için bir araya geldikleri öne sürülen üç gencin de intihar notu ortaya çıktı. Cemre B.’nin notunda “Diyarbakır ve Adana’ya gömmeyin, beni Bilal’in yanına gömün” yazdığı ve ailesine “Beni sevmeniz için her şeyi yaptım” dediği öne sürüldü.
‘SİZİ ÇOK ÜZDÜM’
Ağır yaralı olan Mehmet Bilal B.’nin ise “Burak ağabey sana layık olamadım… Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın” dediği iddia edildi. Son anda intihardan vazgeçen Y. İ.B.’nin mektubunda ise “Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. Bilal’i de benim yanıma, yan yana gömün” yazdığı öğrenildi.
Cemre B.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!