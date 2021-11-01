Kilosunu 5 TL'ye düşürdü! Vatandaş kasayla aldı!

İHA

Artvin’in Hopa ilçesinde, 12 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aksoy, "Her eve balık girsin" düşüncesiyle kilogramı 15-20 liradan satılan hamsinin fiyatını bereketli av gününün ardından 5 liraya düşürdü.

UZUN HAMSİ KUYRUĞU OLUŞTU

İHA'da yer alan habere göre Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında gerçekleştirilen hamsi kampanyasında ara ara uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ANONS YAPILDI

Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslarla tüm ilçeye duyurulan kampanya yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar hamsiyi kilo işi alırken, bazıları ise kasalarla hamsi alarak evlerine götürdü.

"3 TL'DEN DE KAMPANYA YAPACAĞIZ"

5 yıldır belli dönemlerde hamsi kampanyası yaptığını belirten Aksoy, "Önceki yıllarda 3 liradan satış yapıyorduk. Bu yıl 5 liradan satıyoruz. İlerleyen günlerde 3 liradan kampanyalar yapmayı da düşünüyoruz" dedi.

TUZLAMA VE ŞOKLAMA İÇİN ALDILAR

Hamsi satın alanlar ise yüksek fiyatlar nedeniyle hamsi alamayan vatandaşların bu kampanyayı değerlendirdiğini kaydederek hamsi tuzlama ve şoklama için bu fırsatı değerlendirdiklerini söylediler.

6 SAATTE 75 TON HAMSİ TÜKENDİ

Kampanya 6 saat sürerken bu süre zarfında 75 ton hamsinin tükendiği öğrenildi.