Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca insana hizmet veren ŞOK marketler her hafta yaptığı katalog ürünleri ile indirim fırsatı sunmaya devam ediyor. Zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ŞOK marketin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte ŞOK marketin çalışma saatleri...

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Günün erken saatinde açılarak hizmetine başlayıp akşam saatlerine kadar devam etmektedir.

Hafta içi: 09.00 - 21.00

09.00 - 21.00 Hafta sonu: 09.00 - 21.00

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR?

ŞOK hafta içi ve hafta sonu 09.00’da kapanmaktadır.

ŞOK KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK hafta içi ve hafta sonu saat 21.00’da açılmaktadır.

ŞOK HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

ŞOK, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 09.00 ile 21.00 arası hizmet vermektedir.