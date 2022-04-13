Survivor 2022 All Star'da birleşme partisinin ardından açıklanan yeni dönem kararlarına göre bundan sonra eleme adayı olarak seçilecek tüm isimler için bir dokunulmazlık oyunu oynanacağı açıklanmıştı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununun da oynanmasıyla birlikte sıra bu hafta adaya veda edecek ismin belirlenmesine geldi. Son eleme adayı Ayşe oldu. Böyellikle Survivor eleme potasına Parviz, Barış Murat, Ayşe ve Gizem girdi. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı...