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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yaz alışverişi başladı! ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        ŞOK aktüel ürünlerde yaz alışverişi başladı! ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda plaj havlusu 129 TL'den piknik örütüsü 50 TL'den, plaj öantası 129 TL'den ve kadın terlik 100 TL'den satışa çıktı. İndirimli ürünler 12 Ağustos tarihine kadar devam edecek. ŞOK indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ŞOK güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Peki ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 10:12 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:29
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