ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu yarın uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

Teba Dik Süpürge 99,90 TL

Arzum Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL

LG 43LK FullHD Smart Led TV 2499 TL

Dekoratif Kırlent 22,95 TL

Polar Battaniye 19,95 TL

Lisanslı Kız Çocuk Tayt 14,95 TL

Kadın Erkek Pijama Altı 19,95 TL

Bukle Banyo Havlusu 12,95 TL

El Yüz Havlusu 2’li 12,95 TL

Kaymaz tabanlı Banyo Paspas Takımı 34,90 TL

Buldan Koltuk Örtüsü 17,50 TL

GoKidy Lisanslı Oyuncak Kutusu 19,95 TL

GoKidy Mini Harfiyat Araçları 12,95 TL

İlk Yaş Aktivite Masası 39,90 TL

GoKidy Oyuncak Mutfak Sepeti 14,95 TL

Palette Saç Boyası çeşitleri 9,50 TL

Saç Boyası Hazırlık Seti 4,95 TL

Kotex Active Fırsat Paketi 18,90 TL

Çocuk Diş Macunu 9,90 TL

Diadermine Makyaj Temizleme Suyu 12,95 TL

Simli Oje çeşitleri 5,95 TL

Persil Jel Deterjan 24,60 TL

Tursil Jel Deterjan 18,19 TL

Ariel Sıvı Deterjan 22,43 TL

Vanish Gold Leke Çıkarıcı 25 TL ve üzeri alışverişlerde 15 TL

SuperFresh Kayseri Mantısı 5,90 TL

Ülker Hanımeller Kurabiye 4,45 TL

Kızılay 6’lı Maden Suyu 5,95 TL

Ülker İçim Laktozsuz Kefir 6,95 TL

İçim Laktozsuz Yoğurt 5,95 TL

Pınar Hindi Uzun Sosis 9,75 TL