07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu hafta uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. ŞOK 18 Mart aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA
Nakışlı Bebek Pikesi 14,95 TL
Bebek yastığı 9,99 TL
Bebek Yorganı 34,95 TL
Anne Yanı Bebek Yatağı 49,95 TL
Bebek Nevresim Takımı 49,95 TL
Bebek Penye Çarşaf 13,95 TL
Bebek Ter Havlusu 9,99 TL
Bebek Hastane Çıkış Seti 22,95 TL
Anne&Bebek Çantası 39,95 TL
Kız Erkek Çocuk Bornoz 29,95 TL
Bebek Patik 19,95 TL
Bebek Triko Patik 7,50 TL
Gokidy Mama Sandalyesi 49,95 TL
Jumbo Desenli Çocuk Küveti 24,95 TL
Desenli Kova 9,99 TL
Desenli Maşrafa 2,50 TL
Klozet Adaptörü 7,99 TL
Tonton Desenli Tabure 7,99 TL
Bebek Ağız Silme Bezi 4’lü 7,99 TL
Bebek Örtüsü 9,99 TL
Bebek Güvenlik Ürünleri 3,99 TL
Fisher-Price Mama Kasesi 6,99 TL
Fisher-Price Yuvarlak Mama Tabağı 9,99 TL
Lisanslı Bebek Puzzle 12,95 TL
Gokidy Çekiçli Bultak 16,95 TL
Gokidy Halkalı Araba 14,95 TL
Gokidy Bloklu Kamyon 9,99 TL
Gokidy Çıngıraklı Araba 9,99 TL
Bebek Kitap çeşitleri 3,99 TL
BienWood Ahşap Çocuk Kitaplığı 109 TL
BienWood Ahşap Kızılderili Yatağı 399 TL
Bebeland Bebek Bakım Örtüsü 9,95 TL
Bebeland Mega Paket Bebek Bezi çeşitleri 39,90 TL
Bebeland Yenidoğan Islak Havlu 14,95 TL
Bebeland Sıvı Deterjan 19,90 TL
Bebeland Yumuşatıcı 11,90 TL
Bebeland Bebek Şampuanı 9,95 TL
Hero Baby 190gr Mama çeşitleri 3,25 TL
Aptamil 4 Devam 32,95 TL
Duru Granül Matik Sabun Klasik 19,95 TL
Nuk Biberon çeşitleri 19,90 TL
Nuk 2’li Silikon Emzik 14,95 TL
İnci Kayseri Mantısı 2,50 TL
İnci Milföy Hamuru 4,95 TL
Parmak Patates 5,95 TL
Dilim Patates 5,95 TL
İnci Bezelye 6,95 TL
Tariş Kuru İncir 11,95 TL
Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 27,90 TL
Sera Çöp Torbası 4,50 TL
Lody Club Deodorant 6,45 TL
Bioblas Şampuan çeşitleri 29,90 TL
Vernel Max Yumuşatıcı 2’li Fırsat Paketi 25 TL ve Üzeri alışverişlerde 16 TL.
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