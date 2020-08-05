ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu hafta uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. ŞOK 5 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA