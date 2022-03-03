BU HAFTA ŞOK MARKETTE NELER VAR?

Silikon Micro Yastık 29,95 TL

USB Şarjlı Su Pompası 44,95 TL

Microfiber Yorgan Çift Kişililk 129,00 TL

Microfiber Yorgan Tek Kişililk 99,902 TL

El Dikiş Makinesi 44,95 TL

Matilda Çelik Su Isıtıcı 139,00 TL

Cam Yuvarlak 2'li Fırın Tepsi 59,90 TL

Kare fırın Kabı 39,95 TL

Midi Borcam Kare Tepsi 39,95 TL

Midi Borcam Dikdörtgen Tepsi 42,95 TL

Paşabahçe Şişe 19,95 TL

Saklama Kabı 69,90 TL

Saklama Kabı 39,95 TL

Ahşap Saplı Desenli Metal Tepsi 39,95 TL

Ahşap Kapaklı Kavanoz 19,95 TL

Kupa Bardak 19,95 TL

3'lü Cam Yağdanlık 29,95 TL

Mikrofiber Bulaşık Altlığı 14,95 TL

Push Pop Bubble 14,95 TL

Sök Tak Taşıt 29,95 TL

Oval Çay Tepsisi Seti 34,95 TL

Melisa Pet Bebek Serisi 34,95 TL

Tealight 25'li 19,95 TL

Afrika Menekşesi 12,90 TL

25 TL üzeri alışverişlerde;

Nivea Yüz Kremi 35,00 TL

Kotex Ultra Süper Ekonomik 22,00 TL

Cif Tüm Yüzeyler Jel 21,00 TL