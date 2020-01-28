28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu hafta uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Elektronikten gıdaya, tekstilden temizlik ürünlerine çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA
Xaomi Wifi Pro 79,90 TL
İ9 Bluetooth Kulaklık 69,90 TL
Akıllı Saat 139 TL
Sinbo Katı Meyve Sıkacağı 159 TL
Uniq2go Protein Bar 4,95 TL
Danone Pro+Süt 6,95 TL
Danone Pro+ Topper 3,45 TL
Powerade Citrus Enerji İçeceği 3,45 TL
Pilates Topu çeşitleti 29,95 TL
Pilates Bandı 12,95 TL
Pilates Matı 24,95 TL
Dynamic Pilates Eğitim Seti 39,95 TL
Egzersiz Seti 34,95 TL
Egzersiz Aleti 19,95 TL
ALTIS Boks Torbası 39,95 TL
Boks Eldiveni 39,95 TL
Dumbell Seti 34,95 TL
Erkek Sporcu Atlet 9,99 TL
Kadın Erkek Havlu Çorap 6,99 TL
Silindir Spor Çantası 34,95 TL
Spor Çanta 19,95 TL
Buz Kartuşu 4,99 TL
Sporcu Matara 4,99 TL
Seamless Kadın Sporcu Taty 24,95 TL
Sporcu Büstiyer 24,95 TL
GoKidy 10’lu Oyun Hamuru Seti 12,95 TL
Küçük Prens & Alice Aktivite Kitabı 6,99 TL
Kukuli Hikaye & Boyama Kitabı 4,99 TL
La Vache Qui Rit Cheddar 5,50 TL
Kupa hediyeli Nescafe Klasik 18,95 TL
Bizim Mutfak Kemik Suyu Bulyon 3,95 TL
Dana İşkembe 8,95 TL
Juss Karışık meyve Suyu 5,95 TL
Cappy Destek Karışık Meyveli ve Sebzeli İçecek 5,75 TL
Boombastic Burger 4,50 TL
Fiorella Büsküvi çeşitleri 3,95 TL
25 TL ve Üzeri alışverişlerde Çoşkun 220gr Fermente Sucuk 11 TL, Yumoş Konsantre 22 TL
Daphne Oda Spreyi 9,90 TL
Molfix Mega Fırsat Paketi Bebek Bezi çeştileri 59,95 TL
Domestos Yoğun Çamaşır Suyu + Cif Tüm Yüzeyler 13,95 TL
Solo 12’li Kağıt Havlu 19,90 TL
Derby Samurai Platinum 3 Tıraş Bıçağı 19,90 TL+
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