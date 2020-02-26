26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu hafta uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, züccaciyeden elektrik süpürgesine pek çok üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK 26 Şubat aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 26 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA
Fantom Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 289 TL
Singer Dikiş Makinesi 499 TL
İnci Taşlı Toka çeşitleri 5,95 TL
Kütahya Porselen Altın Yıldızlı Tabak çeşitleri 7,99 TL
Kütahya Porselen 8 parça Kahve Fincan Seti 39,95 TL
Patates Soğan Saklama Kabı 14,95 TL
Erzak Kabı 7,99 TL
Lav 3’lü Meşrubat Bardağı 11,95 TL
Lav 3’lü Su Bardağı 9,99 TL
Çelik Saklama Kabı 12,95 TL
Çelik Cezve 9,99 TL
Çelik Dikdörtgen Tepsi 22,95 TL
Buzdolabı Düzenleyici 4,99 TL
Kek Fanusu 9,99 TL
Titiz Tezgah Üstü Çöp Kovası 9,99 TL
Colgate Extra Clean Diş Fırçası 6,97 TL
Colgate Çocuk Diş Fırçası %30 indirimli olarak sadece 8,37 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde Vernel Max Yumuşatıcı 18 TL
Bingo 10kg Toz Çamaşır Deterjanı 41,95 TL
Tursil Jel Deterjan 19,90 TL
Pril Klasik Bulaşık Sıvısı 19,90 TL
Vaseline Orginal 11,90 TL
Dermokil Krem çeşitleri 7,50 TL
Molfix Mega Fırsat Paketi Bebek Bezi çeşitleri 59,95 TL
Nescafe Klasik 18,95 TL
Salatalık ve Karışık Turşu çeşitleri 13,95 TL
Tukaş 380gr Vişne ve Çilek Reçeli çeşitleri 5,95 TL
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