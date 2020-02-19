19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu hafta uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, oyuncaktan çocuk odası mobilya ürünlerine kadar çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA
Su Arıtma Cihazı 450 TL
Mega Boy LED Ampul 34,95 TL
Kız Erkek Çocuk Yağmurluk 29,95 TL
Gokidy İlk Yaş Yumuşak Çıngıraklı Top 9,99 TL
Peluş Oyuncak Hayvanlar 11,95 TL
Ponponlu Taç Toka Seti 4,95 TL
Gokidy Oyuncak Olta Seti 12,95 TL
Oyuncak Meyve Kesme Tahtası 16,95 TL
Oyuncak Süpürge 19,95 TL
Tospik Oyuncağı 9,99 TL
Gokidy Bul Tak Kaplumbağa 12,95 TL
Benim Yarış Kamyonum Seti 29,95 TL
Fisher-Price Bebek Dişliği 9,99 TL
Fisher-Price Eğitici Puzzle 14,95 TL
Kral Şakir Çıkartmalı Boyama Kitabı 5,99 TL
Tırsak Sincap Serisi Hikaye Kitabı çeşitleri 5,99 TL
Ahşap Çocuk Kitaplığı 129 TL
Ahşap Çocuk Masa Sandalye Takımı 149 TL
Ahşap 4 Çekmeceli Raf 129 TL
Ahşap Kızılderili Yatağı 449 TL
Ahşap Üçgen Duvar Rafı 29,95 TL
Ahşap Duvar Rafı 29,95 TL
Tekerlekli Çocuk Oyuncak Kutusu 59 TL
Gokidy İlk Yaş Aktivite Masası 49,95 TL
Oyuncaklı Oyun Minderi 49,95 TL
Gokidy Mama Sandalyesi 49,95 TL
Yudum Ziyafet Ayçiçek Yağı 25 TL ve üzeri alışverişlerde 11 TL
Çaykur Altınbaş Çay 20,95 TL
SuperFresh Milföy Hamuru 7,95 TL
Tariş Kuru İncir 11,95 TL
Juss Çilekli İçecek 3,25 TL
Arko Nem Doğal Bakım Kremi 5,96 TL
Pantene Onarıcı Bakım Kremi 13,74 TL
Taft Power Saç Spreyi 17,94 TL
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