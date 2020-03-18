18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu hafta uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. ŞOK 18 Mart aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 18 MART 2020 ÇARŞAMBA
Kumsal Granit Desenli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 49,95 TL
Kumsal Granit Desenli Cam kapaklı Derin Tencere 49,95 TL
Kumsal Granit Desenli Sahan Tava 24,95 TL
Kumsal Granit Desenli Tava 29,95 TL
Luminarc Servis Tabağı 14,95 TL
Desenli Yuvarlak Tepsi 9,99 TL
Lava Yuvarlak Döküm Tava 74,90 TL
Çelik Süzgeç çeşitleri 19,95 TL
Çelik Kağıt Havluluk 9,99 TL
2’li Bıçak çeşitleri 14,95 TL
3’lü Çelik Yemek Kaşığı 7,50 TL
3’lü Çelik Yemek Çatalı 7,50 TL
3’lü Çelik tatlı Kaşığı ve Çatalı çeşitleri 5,99 TL
Dolap İçi Düzenleyici 7,99 TL
Titiz Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 4,99 TL
Titiz Smart-Door Pratik Süzgeç 9,99 TL
Xiaomi Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge 1349 TL
Arzum Tost Makinesi 189 TL
Camis Sarkıt Avize 44,95 TL
3 Ayaklı Lambader 59,90 TL
Persil Sıvı Deterjan 22,43 TL
Tursil Jel Deterjan 18,19 TL Perwoll Sıvı Deterjan 15,49 TL
Ariel Sıvı Deterjan 22,43 TL
Vernel Max Konsantre Yumuşatıcı 14,95 TL
Dixi Yüzey Temizleyici 10,90 TL
Familia Aile Ekonomisi Tuvalet Kağıdı 28,95 TL
Asperox Asprin Genel Temizleyici 15,95 TL
Sleepy Natural Külot Bez 2’li Jumbo Paket 36,90 TL
Orkid Platinum 4’lü Paket 13,58 TL
Familia Aile Ekonomisi Kağıt Havlu 18,95 TL
Rexona Shower Fresh Deo + Elidor Şampuan 18,90 TL
İpana Pro-White Pearl Glow Diş Macunu 13,90 TL
Keops Baskılı Saç Fırçası çeşitleri 7,95 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde Pril Hepsi Bir Arada Extra Bulaşık Makinesi Tableti sadece 15 TL
Kanaviçe Kurulama Bezi 4,99 TL
2’li Kadın Patik ve Çorap çeşitleri 4,99 TL
Gezer Klasik Zenne Terlik 13,95 TL
Çaykur Tiryaki Çayı 500 gram 19,95 TL
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