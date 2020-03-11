ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu hafta uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, oyuncaktan çocuk odası mobilya ürünlerine kadar çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK 11 Mart aktüel ürünler kataloğu haberimizde.