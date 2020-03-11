11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu hafta uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, oyuncaktan çocuk odası mobilya ürünlerine kadar çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK 11 Mart aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 11 MART 2020 ÇARŞAMBA
Gilette Blue 2 Tıraş Bıçağı 21,90 TL
Dermokil Şampuan çeşitleri 8,95 TL
Dermokil Maske 3’lü Set 9,45 TL
Sleepy Sensitive Islak Havlu 4,95 TL
Sleepy 3’lü Jumbo Bebek Bezi çeşitleri 69,95 TL
Domestos Dağ Esintisi + Cif Tüm Yüzeyler 2’li Fırsat Paketi 14,95 TL
Fairy Elde Bulaşık Sıvısı 2’li Fırsat Paketi 16,95 TL
Sleepy Natural Soft Hijyenik Ped 9,95 TL
Fairy Hepsi Bir Arada 100’lü Bulaşık Makinesi Kapsülü 74,90 TL
Omo Sıvı Deterjan + Yumoiş Extra 2’li Fırsat Paketi 36,95 TL
İnci 50gr Bezelye 6,95 TL
İnci 450gr Garnitür 5,95 TL
İnci 450gr Taze Mısır 3,95 TL
İnci 880gr 4’lü Pizza 10,95 TL
İnci kayseri mantısı 2,50 TL
İnci Milföy Hamuru 4,95 TL
İnci 1000gr Parmak Patates 5,95 TL
İnci Elma Dilim Patates 5,95 TL
Barilla Makarna çeşitleri 3,92 TL
Tat 500gr Keten Tohumu 6,45 TL
Tat Kara Buğday 6,45 TL
Tat Siyez Bulgur 6,45 TL
Tat 500gr Kinoa 14,95 TL
Tat 500gr Çiya Tohumu 14,95 TL
Bahçıvan 200gr Labne 1 Alana 1 Bedava 4,90 TL
Bizim Vatan 3kg Salatalık Turşusu 13,95 TL
Doğadan Geleneksel Karadeniz 100’lü Demlik Poşet Çay 13 TL
Bahçe Hortumu 27,95 TL
Çiçek Toprağı 2,99 TL
Tetikli Su Tabancası & Süzek Uç 12,95 TL
El Testeresi 14,95 TL
Balta 14,95 TL
Püskürtücü 5,99 TL
Budama Makası 9,99 TL
Tekerlekli Saksı Altlığı 9,99 TL
Sulama Kabı 3,50 TL
Piramit Saksı 9,99 TL
Balkon Saksısı 6,99 TL
Papatya Saksı 5,99 TL
Tohum Ürünleri 12,90 TL
Kalanchoe Saksı Çiçeği 8,50 TL
Sukulent Saksı Çiçeği 3,99 TL
Sukulent Saksısı 7,99 TL
Karizma Saksı 9,99 TL
Balkon Saksısı 9,99 TL
Organik Solucan Gübresi 12,95 TL
Doğrular 2+1 Merdiven 59,90 TL
Lüks Mangal 39,95 TL
Bio Mangal Kömürü 12,95 TL
3’lü Grup Priz 19,95 TL
Paşabahçe Botanica Vazo 19,95 TL
Gokidy Oyuncak Traktör 9,95 TL.
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